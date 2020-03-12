Bartın'da Koronavirüs toplantısı - Son Dakika
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Bartın'da Koronavirüs toplantısı

6 saat önce

Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Koronavirüs önlemleri için toplandı.

Bartın'da Koronavirüs toplantısı, System.String[]

Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Koronavirüs önlemleri için toplandı.


Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güner, dünyada görülen ve Türkiye'de bir vakaya rastlanan Koronavirüs (KOVİD-19) hakkında kurumların aldığı önlemlerin ve hazırlıklı olmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Tek gündem maddesinin Koronavirüs olduğu toplantıda; eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, çalışanlar için alınacak tedbirler, camilerin, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği, Umre ibadetinden dönen vatandaşlar için alınan önlemler görüşüldü. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - BARTIN

Sinan Güner, Koronavirüs, Türkiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
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