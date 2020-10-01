Bartın'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Kapalı pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Polis ve zabıta ekiplerince, kent merkezinde iş yerlerinde yapılan denetimlerde, iş yeri sahipleri ve çalışanlar ile müşterilerin kurallara uyması istendi.

Esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyaran ekipler, toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.