Bartın'da Kovid-19 salgını nedeniyle ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi - Son Dakika

Bartın'da Kovid-19 salgını nedeniyle ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi

04.11.2020 19:25
Bartın'da Kovid-19 salgını nedeniyle ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi, System.String[]

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındı.

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Toplantıda alınan kararlara göre, evlerde veya umuma açık restoran, lokanta, kafe, pastane, otel gibi istirahat ve eğlence yerlerinde altın günleri, doğum günü kutlamaları, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonlarının yasaklandığı duyurulan açıklamada, "Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ilimiz genelinde aile ve akraba ziyaretleri (kanuni bakım mükellefiyeti hariç) ile hane ziyaretleri yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 10 Haziran'dan itibaren 65 yaş ve üzeri bireylerin her gün 10.00-20.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet ederek maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verildiği hatırlatıldı.

Bu grupta yer alan kişilerin her gün 10.00-16.00 saatleri haricindeki zaman diliminde dışarı çıkabilmelerinin kısıtlandığı açıklamada, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci dereceden yakınları vefat edenler veya ağır hastalığı olanlar, tarım ve hayvancılık faaliyeti yapanlar, süt toplama faaliyetlerinde bulunanlar, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını belgeleyenlerin 16.00-20.00 saatlerinde kapsam dışında tutulacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızın (pazar esnafı hariç) umumi pazar yerlerine girmemeleri kararı alınmıştır. İlimiz genelinde 18 yaş ve altı gençlerin ve çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan restoran ve lokantalar dışında kalan kafe, restoran kafe, fırın kafe, pastane, çay ocağı gibi oturarak hizmet verilen yeme içme ve dinlenme mekanları ile umumi pazar yerlerine, umumi park ve piknik alanlarına girmeleri yasaklanmıştır."

Ayrıca açıklamada, alınan kararlara uymayan mekan ve işletmelerin birinci ihlallerinde uyarı, ikinci ihlallerinde 900 lira idari para cezası, üçüncü ihlallerinde 1 gün, dördüncü ihlallerinde ise 3 gün süreyle faaliyetten men ile cezalandırılacağı uyarısında bulunuldu.

Bartın, Pazar, Doğum, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da Kovid-19 salgını nedeniyle ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek Suç makinesi karı-koca saklandıkları kömürlükte yakalandı ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu Duygu sömürüsü yapan dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı çıktı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı         
18:00
PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı         
17:48
İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Gamze, 4 kez çığlık atmış İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Gamze, 4 kez çığlık atmış         
17:41
Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi         
17:11
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü endişelendiriyor 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü endişelendiriyor         
16:22
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 19:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da Kovid-19 salgını nedeniyle ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei