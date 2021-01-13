Bartın'da Kovid-19 tedbirleriyle günlük vakası büyük oranda düştü - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte uygulanan tedbirler sayesinde vaka sayısının düştüğünü belirterek, "Şu anda günlük vaka sayımız 10'larla ifade edilebilecek sayılara düştü. Pik noktamızla bugünkü vaka oranına baktığımızda yüzde 80-90 düşüş oldu." dedi.

Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un sadece ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla talimatları hassasiyetle izlediklerini söyledi.

Yaz tatili ve bayramların olduğu normalleşme sürecinde de bulaş hızını kontrol altında tutmayı başardıklarını vurgulayan Güner, sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla insanların kafe, restoran gibi kapalı yerlere girmesi ve ev ziyaretlerinin artması üzerine vaka sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkati çekti.

Kentte yaklaşık 1 ay öncesine kadar günlük vaka sayısının 270'e ulaştığını, bu sayının çok makul ve kabul edilebilir düzeylere düştüğünü aktaran Güner, "Şu anda günlük vaka sayımız 10'larla ifade edilebilecek sayılara düştü. Son 1 ayda görülen en düşük vaka sayımız 14 oldu. Pik noktamızla bugünkü vaka oranına baktığımızda yüzde 80-90 düşüş söz konusu." dedi.

Kapalı ve kalabalık ortamların bulaş riskinin en yüksek olduğu yerler olduğunu belirten Güner, Eş, dost, komşu ve akraba ziyaretlerine ilişkin tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Bununla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlar, işletmeler ve pazar yerlerinde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılıyor. Yine bileklik uygulamasıyla pozitif ve temaslı hastaların dışarı çıkmasını önleyerek bulaş riskini azaltmaya çalıştık. Testi pozitif çıkan veya temaslı olup karantina sürecini geçireceği evleri müsait olmayan vatandaşlarımızı da yurtlarda misafir ettik ama bu bir taahhüdü içermez. Bu, sonucu izlenen bir süreci gerektirir." şeklinde konuştu.

Maske ve sosyal mesafenin tartışma konusu olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayan Vali Güner, "Artık maske ve mesafe bizim parçamız olması lazım. Herkes yaşananlardan, yaşayanlardan ders alsın, kurallara uysun. Bunu hep birlikte başaracağız. Ben bile bu mücadelenin içinde en üst düzeyde olduğum halde belki de maskenin 5-10 dakika ihmalinden dolayı koronavirüse yakalandım. Bunun şakası yok." uyarısında bulundu.