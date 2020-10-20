Bartın'da köy yollarında asfalt çalışmaları - Son Dakika

Bartın'da 9 köyü kapsayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 2020 yılı yatırım programına alınan Hıdırlar, Yeşilyurt, Hocaoğlu, Hasanefendi, Ecikler, Celilbeyoğlu, Ustaoğlu, Köyyeri, Tasmacı grup yolunun özel idare ile yapılan protokol kapsamında sıcak asfalt olarak tamamlandığı bildirildi.

Yaklaşık 273 bin lira ödenekli grup yolunun standardı yükseltilerek bölge ve köy halkının konforlu ulaşıma kavuşturulduğunun kaydedildiği açıklamada, çalışmaların diğer köy yollarında da devam ettiği kaydedildi.