BARTIN'DA KÖYDE KAR KALINLIĞI 2,5 METRE - Son Dakika

BARTIN'ın bin rakımlı Ören köyünde 10 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı. Vatandaşlar, çökme riskine karşı çatılarda biriken karları temizledi.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli 200 nüfuslu Ören Köyü Sıralı Mahallesi'nde 10 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 2,5 metrelik kar örtüsü oluştu. İl Özel idare ekipleri tarafından iş makinesiyle köyün yolu ulaşıma açıldı. Bin rakımda bulunan mahallede kar yağışının durmasının sonrasında vatandaşlar, çökme riskine karşı çatılarda biriken karları temizledi. Ayrıca hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle evlerin çatılarından 2-3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

'35-40 YILDIR BÖYLE KAR GÖRMEDİK'

Köyde yaşayan Recep Kayış, 'Köyümüzde 10 gündür hiç durmadan kar yağdı. Şu anda 2,5 metre kar var. Bundan 35-40 yıl önce böyle kar yağmıştı. Hava açtı. Çatılarımızda çok fazla kar birikti onları temizlemeye çalışıyoruz' dedi.