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Bartın'da KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bartın'da KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

01.10.2021 14:38
Bartın'da KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Bartın'da eylül ayı Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Bartın'da eylül ayı Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Güner, Valilik 15 Temmuz Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yatırım programında yer alan içme suyu ve yol projelerinin mevsimsel şartlarda dikkate alınarak bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirterek, işlerin fen ve sanat kaidelerine uygun yapılması ve artan ödenek planlamalarının zamanında yapılmasını istedi.

2021 yılı KÖYDES uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, merkez ve ilçelere bağlı köyler için yatırım programı içerisinde yer alan yol ve içme suyu işlerinin genel durumları hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Kurucaşile Kaymakamı Bayram Köse, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, ilgili kurum müdürleri ve İl Özel İdaresi teknik personeli katıldı.

Bartın'da KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı
Bartın'da KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

15 Temmuz, Yatırım, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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