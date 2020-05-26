Bartın'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı - Son Dakika

BARTIN Valiliği berber, kuaför ve temaslı olduğu 535 kişinin yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.

Bartın'da, 11 Mayıs tarihinde berber ve kuaförlerin faaliyete geçmesinin ardından kentteki berber, kuaför sahipleri ve çalışanları ile temaslı oldukları kişilere koronavirüs testi yapıldı. Bartın Valiliği, bu kapsamda gerçekleştirilen 535 kişinin Koüvid-19 testinin negatif olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde 11 Mayıs tarihinde açılan berber ve kuaför sahipleri ve çalışanları olmak üzere 336 kişi arasında, virüsün kuluçka dönemi 7-14 gün tarama testleri sonucunda, 2 kuaförde test sonuçları pozitif çıkmıştır. Yapılan filyasyon çalışması sonucunda tespit edilen 199 kişinin tamamının yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır. Önce pozitif çıkan 2 kuaförün bugün kesinleşen ikinci test sonuçlarına göre negatife dönmüştür. Böylece kuaför, berber, çalışanları ve temaslıları olmak üzere 535 kişinin testleri tamamen negatif olarak belirlenmiştir."