Bartın'da kumar baskını - Son Dakika
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Bartın'da kumar baskını

6 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde jandarma tarafından yapılan kumar baskınında 'sigaramatik' kumar cihazına el konuldu.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde jandarma tarafından yapılan kumar baskınında 'sigaramatik' kumar cihazına el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Kocaköy köyünde Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bir kıraathanede kumar ve sigara makineleri olarak bilinen sigaramatik kumar makinesi tespit edildi.

Sigaramatik cihazı ve içerisinde bulunan sigara ve paraya jandarma ekiplerince el konulurken, kıraathane sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Jandarma, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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