Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi - Son Dakika

Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi

09.01.2021 14:13
Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi, System.String[]

Yurdun birçok noktasında etkili olan kuraklığa karşı Bartın'da oto galerilerde araç yıkama faaliyetlerine sınır getirildi.

Yurdun birçok noktasında etkili olan kuraklığa karşı Bartın'da oto galerilerde araç yıkama faaliyetlerine sınır getirildi. Bartın Belediyesince alınan karar gereği oto galerilerde araçlar haftanın 2 günü su ile yıkanabilecek. Diğer günlerde araç temizlikleri su kullanılmadan gerçekleştirilecek. Uygulama ile Bartın'da aylık 600 bin litre su tasarrufu hedefleniyor.

Bartın'da Belediye tarafından yurdun birçok noktasında etkili olan kuraklığa karşı alınan tedbir gereğince oto galerilerde haftada 2 gün sulu araç yıkama yapılabilecek. Karar zabıta ekiplerince tüm oto galericilere iletilirken oto galerilerde Pazartesi ve Perşembe günleri dışında sulu yıkama yapılamayacak. Oto galeriler satışa çıkardıkları araçlar üzerinde pazartesi ve perşembe günleri dışında sadece kuru temizlik faaliyeti gerçekleştirebilecek.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın söz konusu kararla su israfının önüne geçilmesini amaçladıklarını ifade ederek, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Bartın'da da kurak bir mevsim yaşıyoruz. Bu kurak mevsim yeraltı sularımıza kaynaklarımıza sıkıntı vermeye başladı. Bu köylerde sirayet ettiği gibi Bartın'ın merkezinde suların kaynağına sıkıntı vermeye başladı. Onu görüyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok. Tedbirlerimizi aldık ama bu devam ederse büyük bir sıkıntı olabilir. Gelecekte de bu sıkıntı olabilir diye düşündüğümüz için bizde her gün ilanlar yapıyoruz 2 aydan bu tarafa. Her gün ilan yapıyoruz lütfen sularımızı dikkatli kullanalım su hayattır diyoruz. Damlaya damlaya göl olur diyoruz. Onun için bu damlalara bile dikkat etmemiz lazım diyoruz. ve başka bir şey daha yaptık farkındalık olsun diye. Bartın'da 60 civarında galeri var. Araç satan arkadaşlarımız var. Ortalama 600 civarında araç var. 600 araçtan hesap ettiğimizde aylık ortalama 600 bin litre su tasarrufu yapmış olacağız. Damlaya damlaya göl olur misalinde bunu ifade etmek için bunu yaptık. Su hayattır dedik. Bu hayatımıza sahip çıkmamız lazım dedik. O noktada bu tedbirleri almamıza rağmen bu ilanlarımızı yapıyoruz. Bu arkadaşlarımıza, halkımıza teşekkür ediyorum uyum sağlıyorlar. Tüm Türkiye'de uyum sağlamamız gerekiyor. Yoksa kesintiler başlıyor. Diğer illerde kesintiler olduğunu görüyoruz. Biz daha hiç kesinti yapmadık ama kesinti olsun arzu etmiyoruz. Uygulama kapsamında oto galerilerde Pazartesi ve Perşembe günleri yıkama yapılabilecek. Diğer günlerde sadece silme usulü yapacaklar. Arkadaşlarımız hiçbir tepki vermediler. Uyum sağladılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Haftada iki günle bunu sınırlamış olduk. Haftada iki gün pazartesi perşembe günleri yıkama yapabilecekler. Diğer günlerde silerek temizleme yapacaklar. İnşallah bu bir farkındalık olur her yere sirayet eder" dedi.

Kararı yerinde bulduklarını ve desteklediklerini söyleyen Bartın Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı ve Oto Galerici Esnafı Sefa Çerçi de, "Bize dün tebliğ edildi belediye zabıta ekipleri tarafından. Sadece Pazartesi ve Perşembe günleri araç yıkmaya müsaade edildiği söylendi kuraklık sebebiyle suyun azalması sebebiyle. Bizde destekliyoruz. Sadece kuru temizlik yapıyoruz. Bezle siliyoruz araçlarımızı. Sadece Pazartesi ve Perşembe günleri suyla yıkayabiliyoruz. Şimdi mevsimler değişti. Ocak ayındayız hala güneş var. Kar yağmadı. Ülke genelinde var zaten bu sıkıntı bizim duyduğumuza göre. Biz de destekliyoruz bu kararı. Yerinde bir karar yani" dedi. - BARTIN

Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi
Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi
Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi
Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi
Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi
Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi
Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi

Pazartesi, Bartın, Zabıta, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi - Son Dakika


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