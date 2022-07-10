Bartın'da Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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Bartın'da Kurban Bayramı kutlanıyor

10.07.2022 13:22
Bartın'da Kurban Bayramı kutlanıyor

Bartın'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bartın'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Millet Konağı'ndaki törende Vali Nurtaç Arslan, davetlilerin bayramını kutladı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, daire müdürleri ve amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Arslan ve beraberindekiler, daha sonra İl Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Devlet Hastanesi, Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

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