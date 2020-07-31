Bartın'da Kurban Bayramı namazı - Son Dakika

Bartın'da Kurban Bayramı namazı

Açık alanda imamın vaazı ve namaz kılınması Kurban Bayramı namazı, Bartın'da belirlenen alanlarda kılındı.

Açık alanda imamın vaazı ve namaz kılınması Kurban Bayramı namazı, Bartın'da belirlenen alanlarda kılındı. Valilik önündeki alanda vatandaşlar, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Bartın'da Kurban Bayramı namazı

Kurban Bayramı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:22

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da Kurban Bayramı namazı - Son Dakika
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