Açık alanda imamın vaazı ve namaz kılınması Kurban Bayramı namazı, Bartın'da belirlenen alanlarda kılındı.
Açık alanda imamın vaazı ve namaz kılınması Kurban Bayramı namazı, Bartın'da belirlenen alanlarda kılındı. Valilik önündeki alanda vatandaşlar, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
31.07.2020 13:53:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da Kurban Bayramı namazı - Son Dakika