Bartın'da kurban kesim kursu açıldı - Son Dakika

Bartın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açıldı.

İl Müftülüğü, tarım ve hayvancılık il müdürlüklerinden uzman kişilerin görev aldığı büyük ve küçükbaş hayvan kesimi için açılan kursa 28 kursiyer katıldı.

Bu kapsamda 4 gün devam eden kursta doğru kurban seçimi, hayvan kesim yerini hazırlama, kesim yapılacak yerin şartlarını iyileştirme, yardım kuralları ve dini vecibeler anlatıldı.

Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Asım Özdemir, gazetecilere, kurban kesme yeterliliğine sahip bireylerin hijyenik, güvenli ve dini usullere uygun şekilde kurban kesmeleri için açılan kursta temel iş sağlığı ve güvenliği, kurbanın İslamiyet'teki yeri ve kurban kesim işlemleri olmak üzere 3 konuda 20 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

Kursiyerlerden Aydın Öcal da şimdiye kadar dedelerinden, büyüklerinden gördükleri şekliyle kurban kestiklerini belirtti.

Kurs sayesinde daha bilinçli bir şekilde kurban keseceğini ifade eden Öcal, "Bilmediğimiz veya yanlış bildiğimiz birçok şey varmış. Kurs sayesinde eksiklerimizi tamamladık." diye konuştu.