Bartın'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika

Bartın'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede rüzgardan 4 metrelik dalgaların oluşması nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Mendireği aşan dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.
Küçük Liman mevkisinde vatandaşlar, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.
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