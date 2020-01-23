Bartın'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika

Bartın'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

6 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor, System.String[]

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede rüzgardan 4 metrelik dalgaların oluşması nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Mendireği aşan dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.

Küçük Liman mevkisinde vatandaşlar, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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