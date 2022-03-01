Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı - Son Dakika
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Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı

01.03.2022 12:14
Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede rüzgarın etkisiyle boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Amasra Belediyesi ekipleri, vatandaşları Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Küçük Liman mevkisindeki bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

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Amasra, Bartın, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı - Son Dakika


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