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Bartın'da lavanta bahçeleri kuruluyor

Bartın'da 517 bin lavanta fidesi dikilecek

BARTIN - Bartın'da ilk etapta 230 dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilecek lavanta yetiştiriciliği için toplamda 517 bin 500 adet lavanta fidesinin dikimine başlandı.

Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta yetiştiriciliği için Bartın'da ilk fideler toprakla buluştu. Son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

Lavanta bitkisi, 1 m'ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki olarak dikkat çekerken lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleri oluyor. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağı, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisi olarak biliniyor. Lavanta uçucu yağı, kozmetik, parfüm, sabun üretiminde kullanılabilirken ilaç sanayinde de kullanımı önemli bir yer tutuyor.

Uzun süre terk halde kalmış, kullanılmayan, sulama imkanı kısıtlı ve eğimli arazilerde de yetişebilen lavanta bitkisi milli ekonomiye ilave gelir sağlayan tıbbi aromatik bitkiler arasında bulunuyor.

Lavanta ve bahçelerinin görsel güzelliği ise turizm alanında katma değer oluştururken lavanta bahçelerinde organik lavanta balı da üretebiliyor.

Bartın'da 517 bin 500 lavanta fidesini toprakla buluşturmaya başladıklarını ifade eden yatırımcı Şenol Karayaman, "Bu gördüğünüz alanda 30 dönüm olarak ekime başladık. Allah nasip ederse Mart ayı sonuna kadar Bartın'ın muhtelif yerlerinde 230 dönüm olarak ekimi gerçekleştireceğiz. Yine Büyükkıran da lavanta fidesi yetiştirme alanı olarak tahsis ettiğimiz bir yerde lavanta fidesi yetiştireceğiz. Bunu da ilerleyen zamanlarda 200 milyon adete kadar çıkaracağız 5 sene içerisinde. Bunları da Bartın başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerine göndereceğiz. Bu gördüğünüz alanda 30 dönüm alandaki lavantadan beklentimiz ilk sene çiçek açımına göre yüzde 30, ikinci sene yüzde 70, üçüncü sene de yüzde 100'ünü tamamlayacağını düşünüyoruz. Toprak yapısına ve iklimin faktörüne göre bu değişebilir. Tamamladığı zaman masrafını çıkartır ve daha sonra bu bölgede yağ üretimi yapacağız." dedi.

Karayaman lavanta bahçeleriyle turizme de hizmet verileceğini söylediği konuşmasında, "Bu bölgede turizm olduğu için Bartın'a gelen turistlerin burası uğrak yeri olsun diye bungola evler ve lavanta ürünlerini tanıtan, lavanta yağı, kozmetik, sabunu gibi diğer şeyleri de yapacağız. Bartın'ı Türkiye'nin her yanına lavantası ile tanıtacağız amacımız bu." ifadelerini kullandı.