Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum! Bartın'daki maden faciasında ihmal var mı? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum! Bartın'daki maden faciasında ihmal var mı?

15.10.2022 12:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ihmal iddialarının tüm boyutlarıyla soruşturulacağını belirterek, "En ufak bir ihmal dahi karşılıksız kalmayacak" ifadesini kullandı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin son bilgileri Bakan Soylu ve Dönmez verdi. Buna göre patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 40'a yükseldi. Kayıp bir işçiyi arama çalışmaları ve yaralı 11 işçinin tedavisi devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN İHMAL İDDİALARINA YANIT

Türkiye'yi yasa boğan patlama sonrası bir ihmal olup olmadığı soruları gündeme geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihmal iddialarına ilişkin ilk yorum: Karşılıksız kalmayacak

"ÜLKEMİZİN MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun."

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