Madende mahsur kalan babasını bekleyen gençten yürek burkan sözler! İşçiler sarılarak teselli etti

Bartın'da maden ocağında şiddetli bir patlama meydana geldi. Feci olay sırasında madende çalışan işçilerden 28'i hayatını kaybetti. İçeride mahsur kalan 15 kişi içinse çalışmalar sürüyor.
Patlamayı haber alan maden işçilerinin aileleri de haberi alır almaz bölgeye akın etti. Meydana gelen patlama sonrası maden ocağı önünde toplanan ailelerin endişeli bekleyişleri sürüyor. Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttığı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler, burada maden ocağından gelecek güzel haberi umutla bekliyor.
Maden ocağı önünde babasını bekleyen bir gencin sözleri ise yürekleri sızlattı. Babası adına endişelenen genç, "Ben bu acıya dayanamam" diyerek alanda gezinirken, gözü yaşlı çocuğu maden ocağı işçileri sarılarak teselli etti. O anlar izleyenlerin içini sızlattı.
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