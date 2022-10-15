Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız - Son Dakika
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Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız

15.10.2022 16:09

Bartın'da 41 vatandaşımız hayatını kaybettiği maden faciasının yaşandığı bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine gereken desteği vereceklerini belirtirken, "Burası bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün maden faciasının yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Erdoğan burada acı olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu. Maden ocağından yaralı olarak kurtarılan 11 vatandaşımızın ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

"KADER PLANLARINA İNANMIŞ İNSANLARIZ"

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiç bir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm mahiretlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamada yeterli olacağına inanıyorum." dedi.

"DEVLET OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kez daha Amasra maden ocağındaki elim kazada kaybettiğimiz işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüldüğü gibi buradan ambulanslarla uçak ambulansa alıp bir kısmını buradan Bartın'a götürürken bir diğer kısmını da İstanbul'a nakledip İstanbul'da Çam Sakura Şehir Hastanemizde tedavilerini yürüttük, halen yürütmeye devam ediyoruz. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.

Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabbimden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten niyaz eylemesini diliyorum. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık, o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız,bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Ayrıca tabi devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız."

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Son Dakika Güncel Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız - Son Dakika
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