Bartın'da milli parkta gezerken ayı gören gençler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti - Son Dakika

Bartın'da, Küre Dağları Milli Parkı Ulukaya Şelalesi'ne gezmeye giden gençler, burada gördükleri ayının görüntülerini kayıt altına aldı.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitim Spor Meslek Yüksekokulu yüksek lisans öğrencisi Abdülkadir Karagülle ile beden eğitimi öğretmeni arkadaşı Ahmet İbrahim Öztürk, Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelalesi'ne gitti.

Burada bir süre şelaleyi izleyen iki arkadaş, kayalık bölgedeki mağaradan bir ayının kendilerine baktığını fark etti.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Karagülle, gazetecilere, arkadaşıyla sohbet ettikleri sırada bir ses duyduklarını ve tepe bölgeye baktıklarında ayıyı gördüklerini söyledi.

Ayıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Karagülle, "Normal şartlarda, ayıyı yakın bir yerde görseydim korkardım ama aramızda mesafe vardı. Kış uykusundan yeni uyandığı için ayıya selam vermek istedim. O da bize bakıyordu. Ayı çıkmadan önce ayılarla ilgili çok konuşmuştuk. Keşke başka bir şey isteseydim, olurdu, çok ilginç oldu." dedi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının mağaradan kendilerine doğru bakması ve Karagülle'nin "Yeni mi uyandın aslan? Allah'tan başka bir şey isteseydim keşke. Ayı dedim, ayı çıktı. Nasıl bakıyor? Selamünaleyküm." diye seslenmesi yer alıyor.

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