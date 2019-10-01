Son Dakika Haberleri: Bartın'da "Model Uçak Başlangıç Kursu" açılacak
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Bartın'da "Model Uçak Başlangıç Kursu" açılacak

1 saat önce

THK Bartın Şubesi tarafından ücretsiz olarak "Radyo Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu" düzenlenecek.

Bartın'da

THK Bartın Şubesi tarafından ücretsiz olarak "Radyo Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu" düzenlenecek.


Türk Hava Kurumu (THK) Bartın Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, 10 gün sürecek kursta kursiyerler, eğitimin ilk dört günü bilgisayar ortamında simülatör, altı gününde ise arazi uygulama eğitimi alacak.


Kumanda yardımıyla model uçakların kalkış, sürüş ve iniş hamlelerini öğrenecek olan kursiyerlere, kurs bitiminde uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.


Eğitim, Eskişehir'de bulunan Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde Model Uçak Öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler tarafından verilecek.


Ekim ayı içerisinde düzenlenecek kursa katılmak isteyenler, Türk Hava Kurumu Bartın Şubesine bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Türk Hava Kurumu, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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