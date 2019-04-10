Bartın'da Motoru Tutuşan Otomobil Alev Topuna Döndü
42 dakika önce
BARTIN'da, seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev topuna döndü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:23 Kaynak: DHA
BARTIN'da, seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 67 DU 979 plakalı otomobilin motorundan duman yükseldiğini fark eden sürücü Engin Kılıç
, aracı durdurdu. Otomobilin yandığını gören çevredekiler yardıma koşarak alevlere müdahale etti. Bu sırada itfaiyeye de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bartın
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