Bartın'da narkotik uygulamasında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da narkotik uygulamasında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bartın'da narkotik uygulamasında 9 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bartın'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bartın'da narkotik uygulamasında 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bartın'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı narkotik uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanması için yapılan uygulamada 59 ekipten oluşan 217 personelin görev aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamada, bin 615 şahıs sorgulanmış, 190 araç kontrol edilmiş, 5 balık avlama gemisi, 7 özel tekne sorgulanmış, 79 metruk bina ve inşaatı devam eden bina çevresi kontrol edilmiştir. Uygulamada 2'si uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçu olmak üzere 9 aranan şahıs yakalanmıştır."

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı
Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor

Son Dakika Haberleri
22:13 Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı - Son Dakika
22:12 Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
22:11 Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
22:10 Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama - Son Dakika
22:05 Horozun kendisine taş atan postacıdan intikam aldığı anlar kamerada - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:17:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da narkotik uygulamasında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]