Bartın'da narkotik uygulamasında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bartın'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı narkotik uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanması için yapılan uygulamada 59 ekipten oluşan 217 personelin görev aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamada, bin 615 şahıs sorgulanmış, 190 araç kontrol edilmiş, 5 balık avlama gemisi, 7 özel tekne sorgulanmış, 79 metruk bina ve inşaatı devam eden bina çevresi kontrol edilmiştir. Uygulamada 2'si uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçu olmak üzere 9 aranan şahıs yakalanmıştır."