Bartın'da nüfus müdürlükleri 20 Haziran'da açık tutulacak - Son Dakika

Bartın'da, 20 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS sınavı nedeniyle aynı gün il merkez ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı bildirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi LGS sınavının 20 Haziran cumartesi günü birinci oturumun 09.30'da, ikinci oturumun 11.30'da olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Öğrencilerin kimlik belgesiyle ilgili yaşayabilecekleri olası sorunlara karşı kurum olarak tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 20 Haziran günü saat 07.00-12.00 saatlerinde ilimiz, merkez ve bağlı ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacaktır."