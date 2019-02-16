Bartın'da Odun Kesmeye Giden Kişi Ölü Bulundu

Bartın'da bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

Bartın'da bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Gürgenpınarı köyü mevkisindeki ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, odun kesmek için evden çıktığı öğrenilen Necati Gedik (59) olduğu tespit edildi.



Gedik'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

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