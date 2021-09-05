- Bartın'da off-road heyecanı yaşandı

BARTIN - Bartın'da ilk kez düzenlenen off-road şenliğinde onlarca araç zorlu parkurlarda mücadele verirken vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Küredağları Milli Parkı'nın giriş noktalarından biri olan Bartın'ın Arıt köyünde off-road heyecanı yaşandı. İş insanı İskender Öztabak tarafından organize edilen, Arıt Köyü Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği tarafından desteklenen doğa ve off-road şenliğinin 3'üncü gününde off-road araçları görsel şölen sundu.

Araçların özel ve zorlu parkurdaki mücadeleleri şenliğe katılan binlerce vatandaş tarafından heyecan içinde takip edildi. Parkurdaki lastik engeli, havuz engeli, rampa engeli, kütük merdiven engeli gibi birçok engeli aşan araçların performansı büyük beğeni topladı.

Etkinliğe Bartın'ın yanı sıra Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bolu'dan çok sayıda ekip off-road aracı ile katılım sağladı.

Etkinlikte konuşan Bartın Valisi Sinan Güner bu tür etkinliklerin tanıtım yönü olduğuna da dikkat çekerek, "Arıt, Bartın'ımızın bir değeridir. Her zaman korumak, kalkındırmak, geliştirmek gayesindeyiz. Bu tür faaliyetlerde; turizm, kültürel, sosyal ve çok yönlü faaliyetlerdir. İnsanlar burada tanışıyorlar, tanıtım yönü var. Bu tür faaliyetleri destekliyoruz. Tabi güvenlik ve kurallara uyarak ayrıca düzeni terk etmeden ve burayı koruyarak yapıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." Dedi.

Şölen etkinliğe katılan araçların parkurdaki toplu geçişi ile son buldu.