Bartın'da öğrenci yurduna yerleştirilen Ahmet amcadan yetkililere teşekkür - Son Dakika

Fransa'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'a getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirilen 76 yaşındaki Ahmet Yiğit, kendilerine sunulan imkanlar için ilgililere teşekkür etti.



Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen ve geçen hafta cuma günü Tuzcular köyü mevkisindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen yolculardan Yiğit, yurt görevlilerine karantina sürecindeki izlenimlerini anlattı.



Memleketi Ağrı'dan Fransa'nın Avon kentinde yaşayan çocuklarını eşi Çiçek Yiğit (79) ile ziyaret için yurt dışına çıktıklarını ve salgın nedeniyle de bir süre köyüne dönememe korkusu yaşadıklarını belirten Yiğit, şimdiyse yerleştirildikleri yurtta hiçbir sıkıntı yaşamadığını ve kendilerine her türlü imkanın sağlandığını söyledi.



Yiğit, "Halim vaktim iyidir. Devletime çok teşekkür ediyorum. Ben Avrupa'dan geliyorum, böyle devlet görmedim. Hiçbir şikayetimiz yok. Fransa'da insanlar karda dışarıdaydı. Şükür bizim devletimiz çok iyi bir devlettir. Allah zeval vermesin, çok çok teşekkür ederim." diye konuştu.