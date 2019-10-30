Bartın'da öğrencilerden ay-yıldızlı koreografi
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Bartın'da öğrencilerden ay-yıldızlı koreografiBARTIN - Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okul öğrencileri düzenledikleri koreografi ile Ay-Yıldız koreografisi oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
Bartın'da öğrencilerden ay-yıldızlı koreografi
BARTIN - Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okul öğrencileri düzenledikleri koreografi ile Ay-Yıldız koreografisi oluşturdu.
Bartın Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir video hazırladı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde uzun süren hazırlıkların ardından okulun bahçesinde bedenleri ile Türk Bayrağını oluşturdu. Yaklaşık 150 öğrencinin yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.
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