Bartın'da Okul Kapıları Çalındı
46 dakika önce
Bartın'da kullanılmayan bir ilkokulun kapılarını çaldığı ileri sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bartın
'da kullanılmayan bir ilkokulun kapılarını çaldığı ileri sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ulus
ilçesine bağlı Abdipaşa
beldesindeki ilkokulun kapılarının söküldüğünü gören köy muhtarı, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ekiplerince yapılan incelemede okulun 18 alüminyum kapının sökülerek çalındığı belirlendi.
Yaklaşık değeri 4 bin lira olduğu tespit edilen kapıları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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