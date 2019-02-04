Son Dakika Haberleri: Bartın'da Okul Kapıları Çalındı

Bartın'da Okul Kapıları Çalındı

46 dakika önce

Bartın'da kullanılmayan bir ilkokulun kapılarını çaldığı ileri sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bartın'da Okul Kapıları Çalındı, System.String[]
Bartın'da kullanılmayan bir ilkokulun kapılarını çaldığı ileri sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesindeki ilkokulun kapılarının söküldüğünü gören köy muhtarı, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede okulun 18 alüminyum kapının sökülerek çalındığı belirlendi.

Yaklaşık değeri 4 bin lira olduğu tespit edilen kapıları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Abdipaşa, Ulus, Bartın, Güncel
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