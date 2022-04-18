Bartın'da okullarda diyabet farkındalık eğitimleri başlatıldı - Son Dakika
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Bartın'da okullarda diyabet farkındalık eğitimleri başlatıldı

18.04.2022 15:44
Bartın'da okullarda diyabet farkındalık eğitimleri başlatıldı

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, okullarda diyabet farkındalık eğitimleri verilmeye başlandı.

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, okullarda diyabet farkındalık eğitimleri verilmeye başlandı.

Müdürlükte görevli diyetisyen Özden Bostancı ve ebe Şehriban Taş tarafından öğrencilere sağlıklı beslenme konularında eğitimler verildi.

İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, gazetecilere, öncelik olarak diyabetik öğrencilerin bulunduğu okullar başta olmak üzere diyabet, obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktive eğitimlerinin il genelinde okul dönemi boyunca devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliği ile 2010 yılından bu yana sürdürülen 'Okulda Diyabet Programı'nın üç amacı olduğunu ifade eden Erol, "Eğitimler ile okul çağındaki çocuklarda Tip 1 diyabet erken tanısını sağlamayı ve diyabetik ketoasidoz sıklığını azaltmayı hedefliyoruz. Yine okul çağındaki diyabetli çocukların bakımlarını güçlendirmek ve yaşadıkları sorunları çözmek, okul çağı çocuklarda sağlıklı beslenme tutumu, şişmanlık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Beslenme, Bartın, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da okullarda diyabet farkındalık eğitimleri başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da okullarda diyabet farkındalık eğitimleri başlatıldı - Son Dakika
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