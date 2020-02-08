Bartın'da ölü yunus balığı sahile vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da ölü yunus balığı sahile vurdu - Son Dakika

Bartın'da ölü yunus balığı sahile vurdu

6 saat önce

Bartın İnkumu Sahili'nde yaklaşık 1,5 metrelik ölü yunus balığı sahile vurdu.

Bartın'da ölü yunus balığı sahile vurdu, System.String[]

Bartın İnkumu Sahili'nde yaklaşık 1,5 metrelik ölü yunus balığı sahile vurdu.


Edinilen bilgiler göre, İnkumu Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sahilde ölü yunus görmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından sahile gelen Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri yunusun üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerce yapılan incelemede kafa bölgesinde delikler ve yaraların bulunduğu yunusun balıkçı ağına takılarak öldüğü ve gebe olduğu belirlendi. Ekiplerce alınan yunus incelenmek üzere Ankara Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. - BARTIN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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