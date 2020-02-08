Bartın'da ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika

Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
6 saat önce
BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde yaklaşık 2 metre boyundaki ölü yunus kıyıya vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:04 Kaynak: DHA
BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde yaklaşık 2 metre boyundaki ölü yunus kıyıya vurdu.
Öğle saatlerinde İnkum tatil beldesinde sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun balıkçıların ağlarına takılarak öldüğü tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusu incelenmek üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderdi.
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