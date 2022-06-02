Bartın'da ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika
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Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

02.06.2022 13:44

Bartın'da ölü yunus sahile vurdu Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu.

Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu. Geçtiğimiz günlerde Çakraz sahilinin kıyı kesimlerinde yaşanan renk değişimi bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatilciler arasında tedirginliğe neden olmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınan su numuneleri laboratuvara gönderilirken bölgede renk değişim ve kirliliğin en yoğun olduğu bölgede ölü bir yunus kıyıya vurdu.

Üzerinde yara izi olmayan yunusun yaklaşık 1,5 metre boyunda olduğu görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verildi.

Ölü yunus sahil kıyısından alınırken yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi.

Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

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Bartın'da sahile ölü yunus vurdu Bartın'da sahile ölü yunus vurdu Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

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