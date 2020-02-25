Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Tevfik Başakar İlkokulu'nun "Onlar da Bir Zamanlar Çocuktu" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Akın, proje kapsamında öğrencilere çocukluk anılarını ve yaşadığı dönemdeki hayat zorluklarını anlattı.

Baba mesleği dolayısıyla kendisinin ilkokul çağlarından başlayarak uzun yıllar fırıncılık işi ile büyüdüğünü, okula gittiği dönemde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Akın, derslerini aksatmadan azim ve gayretli çalışma sonucunda elektrik mühendisi olduğu deneyimlerini paylaştı.

Akın, "Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacak olan birbirinden değerli siz pırıl pırıl evlatlarımızın etkinliğine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Gözleri heyecan dolu parlayan değerli evlatlarımızın eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürmelerine katkı sağlamak için bu programa katılmak istedim. Hepinizin gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum." dedi.