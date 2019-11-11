Son Dakika Haberleri: Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı
Son Dakika Güncel Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı

Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı

6 saat önce

Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYORBartın İnkum'da orman yangını devam ediyor.

Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)

5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR

Bartın İnkum'da orman yangını devam ediyor. Bartın Valisi Sinan Güner, yangının söndürülmesi için ekipleri koordine ediyor. Kayalık alanda devam eden yangında ekiplerin ulaşması zor olması nedeniyle tepe bölgeden ararzözler ormana su bırakarak alevleri söndürmeye çalışıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tahliye edilen 7 evin içine duman dolması nedeniyle evlere girişe izin vermiyor. Yangını söndürmek için Ulus, Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri de göreve çağırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yangını çıkardığı iddia edilen A.G. jandarma tarafından gözaltına alındı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BARTIN (DHA)

Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı

Sinan Güner, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:58 Kaynak: DHA
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