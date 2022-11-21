Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Orman yangınıyla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Orman yangınıyla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı

21.11.2022 08:20

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde çıkan orman yangınına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale başlatıldı. Yangına müdahale devam ederken olayla ilgilisi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Çevre illerden de takviye ekiplerin gönderildiği bölgede yangının sarp arazide olması nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor. Yangına ormanlık alanın yanı sıra sahil kıyısından da müdahale başlatıldı.

Bartın'da orman yangını: 4 kişi gözaltına alındı

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgilisi olabileceğinden şüphelenilen 4 kişinin Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındığı öğrenildi.

Bartın'da orman yangını: 4 kişi gözaltına alındı

YANGIN SÜRÜYOR

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yangınla ilgili açıklamasında, "Gece yarısı başlayan bir yangın var. Ormanda çok büyük bir alanda değil ama genişlemesi muhtemel. Rüzgar da var. Ormanın tüm ekipleri burada. Belediyemizin tüm ekipleri burada. Çevre illerden takviye de istenildi. Yangın devam ediyor. Şu anda 3 dönümlük bir alanda olduğu ifade ediliyor. Müdahalesini yapıyoruz şu anda." dedi.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Orman yangınıyla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Orman yangınıyla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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