Son Dakika Haberleri: Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı
Son Dakika Güncel Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı

Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı

7 saat önce

BARTIN'da, fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken, alevler ormanlık alana sıçradı.

Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı, System.String[]

BARTIN'da, fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken, alevler ormanlık alana sıçradı. 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öğleden sonra, Bartın İnkum ile Güzelcehisar köyü arasındaki fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verildi. Bir süre sonra alevler ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Orman İşletmesi'nin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Sarp kayalık arazide yayılan alevler İnkum'da evleri tehdit etmeye başladı. Buradaki 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi.

Evlerinden çıkanlar büyük korku yaşarken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:43 Kaynak: DHA
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