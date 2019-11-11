Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı

BARTIN'da, fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken, alevler ormana sıçradı. 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Öğleden sonra, iddiaya göre Bartın İnkum ile Güzelcehisar köyü arasındaki bir fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verildi. Bu sırada alevler ormana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına orman işletmesine bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Sarp kayalık arazide devam eden alevler İnkum'da evlerin 10 metre yanına kadar geldi. 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi.

Evlerinden çıkan vatandaşlar büyük korku yaşarken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.