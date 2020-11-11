Bartın'da ormanda kaybolan kişi 17 saat sonra bulundu - Son Dakika

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Korkut'un, geceyi ateş yakarak geçirdiği öğrenildi.

Jandarma , İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri, jandarma iz takip köpeği "Pati" ve köylülerin katıldığı arama çalışmaları sonucu Korkut, 17 saat sonra Uluyayla mevkisinde bulundu.

Korkut'un akşam saatlerinde buluşma noktasına dönmemesi üzerine çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Güneyören köyünde yaşayan Hüsnü Korkut (60), dün öğle saatlerinde akrabalarıyla mantar toplamak için Çayırharmanı mevkisindeki ormana gitti.

Bartın 'ın Ulus ilçesinde akrabalarıyla mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Hüsnü Korkut 'a, 17 saat sonra ulaşıldı.

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