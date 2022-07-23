Kurucaşile'de içinde Salih Alkan'a (78) ait kimlik ve bir miktar paranın yer aldığı mont bulan belediye işçileri, yakınlarına ulaştıkları yaşlı adamın kaybolduğunu değerlendirerek durumu jandarma ve polise bildirdi.

Kaynak: AA

Kurucaşile, Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.