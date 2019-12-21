Bartın'da ormanlık alana çöp döküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da ormanlık alana çöp döküldü - Son Dakika

Bartın'da ormanlık alana çöp döküldü

6 saat önce

BARTIN'da, Küre Dağları Milli Park sınırındaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp döküldü.

Bartın'da ormanlık alana çöp döküldü, System.String[]

BARTIN'da, Küre Dağları Milli Park sınırındaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp döküldü.

Küre Dağları Milli Parkına sınır olan Turanlar Köyü yakınındaki ormanlık alana 4 gün önce molozlar ve evsel atıklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce döküldü. Kokudan rahatsız olan köylüler ormanlık alanda manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Plastik poşetler ile doğada erimesi uzun süren atıklar ve inşaat molozlarının bırakıldığı alanda kötü koku oluştu. Çöp yığınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen köylüler, durumu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Sosyal medyada kullanıcılar olaya tepki gösterip, sorumluların bulunarak, cezalandırılmasını istedi.


Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti
Dünyanın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'ni turizme açıldı Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı

Son Dakika Haberleri
23:00 (Ek Görüntü ve Bilgilerle)ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
23:00 Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
23:00 (Ek Görüntü ve Bilgilerle)Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika
23:00 Kamyonet eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı - Son Dakika
23:00 Jandarma en uzun gecede, en uzun nöbette huzuru sağlıyor - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
21:43 Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:05:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da ormanlık alana çöp döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]