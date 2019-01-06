Son Dakika Haberleri: Bartın'da Ormanlık Alanda Ceset Bulunması

Bartın'da Ormanlık Alanda Ceset Bulunması

15 dakika önce İlandır

Bartın'da dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin göğsünde kurşun yarası olduğu belirlendi.

Bartın'da Ormanlık Alanda Ceset Bulunması, System.String[]
Bartın'da dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin göğsünde kurşun yarası olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Amasra ilçesinin Tarlaağzı köyünde oturan ve 4 Ocak Cuma günü evinden odun toplamak amacıyla ormanlık alana giden Ramazan Uzunay'ın (38) eve dönmemesi üzerine, jandarma ekipleri ve yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler dün Tarlaağzı Kayabaşı mevkisinde bir ceset buldu.

Yapılan ilk incelemede, cesedin Ramazan Uzunay'a ait olduğu belirlenirken, göğsünde kurşun yarası tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel
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