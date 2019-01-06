Bartın'da Ormanlık Alanda Ceset Bulunması
15 dakika önce İlandır
Bartın'da dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin göğsünde kurşun yarası olduğu belirlendi.
Bartın
'da dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin göğsünde kurşun yarası olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Amasra
ilçesinin Tarlaağzı köyünde oturan ve 4 Ocak Cuma günü evinden odun toplamak amacıyla ormanlık alana giden Ramazan Uzunay'ın (38) eve dönmemesi üzerine, jandarma ekipleri ve yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler dün Tarlaağzı Kayabaşı
mevkisinde bir ceset buldu.
Yapılan ilk incelemede, cesedin Ramazan Uzunay'a ait olduğu belirlenirken, göğsünde kurşun yarası tespit edildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı
, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:47 Kaynak: AA
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde
THY Birçok Seferini İptal Etti
Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu