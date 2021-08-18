Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu - Son Dakika

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kız kardeş köylerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Merkez ilçeye bağlı Kaman köyünde babaanneleri Fethiye Kaya ile sabah fındık toplamaya giden 9 yaşındaki Pelin ile 7 yaşındaki Şeyda Kaya, öğlen yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yalakyanı mevkisinden eve dönmek üzere ayrıldı.

Akşam eve dönen babaanne Fethiye Kaya ile yakınları çocukların gelmediğini öğrenince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İstanbul'dan tatil içi babaannelerinin yanına geldikleri öğrenilen çocukların bulunması için AFAD, jandarma, orman işletme, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ve köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Termal drone ve iz köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda yollarını kaybederek kayboldukları öğrenilen kardeşler ekiplerce köylerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangın gözetleme kulesinde bulundu.