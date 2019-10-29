Son Dakika Haberleri: Bartın'da otel yangını
Son Dakika Güncel Bartın'da otel yangını

Bartın'da otel yangını

18 dakika önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Mezgeler Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından işletilen 3 katlı Ulus Doğa Park Otel'in çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında üniversite öğrencileri ile 4 ailenin bulunduğu otel boşaltılırken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Alevlere müdahale ederken yaralanan iki itfaiye eri Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 36 oda ve 80 yatak kapasiteli otelin çatı kısmında çıkan yangının korkuttuğunu ve alevler büyümesine karşın ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına aldığını söyledi.

Yangına, ilçe itfaiyesinin yanı sıra Ulus Orman İşletmesi yangın arazözleri ile Bartın ve Apdipaşa Belediyelerinin itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiğini anlatan Uzun, "Çok şükür yangın kısa sürede söndürüldü ve can kaybı olmaması da sevindirici. Tabii geçen yıl hizmete açtığımız otelimizde maddi hasar oluştu. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Bartın'da otel yangını

İtfaiye, Bartın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan tuhaf Bağdadi açıklaması: Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama: Rusya, teröristlerin çekildiğini teyit etti Bacaklarından vuruldu, sandalyeye oturup ambulansı bekledi! Soğukkanlılığıyla dikkat çekti Ukraynalı yönetmenden katılımcıya tepki: Oturuş şeklinizi değiştirin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 20:49:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da otel yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]