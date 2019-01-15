Son Dakika Haberleri: Bartın'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Bartın'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

BARTIN(AA) - Bartın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bartın'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
BARTIN(AA) - Bartın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Y.C. idaresindeki 74 BR 305 plakalı otomobil, Bartın- Kozcağız kara yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, otomobilde bulunan K.C. (62) ve Ş.C. (82), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Ş.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:01 Kaynak: AA

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