Bartın'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
BARTIN(AA) - Bartın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
BARTIN(AA) - Bartın
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Y.C. idaresindeki 74 BR 305 plakalı otomobil, Bartın- Kozcağız
kara yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, otomobilde bulunan K.C. (62) ve Ş.C. (82), olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ş.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:01 Kaynak: AA
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