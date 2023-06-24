Bartın'da Otomobil Su Kanalına Uçtu: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'da su kanalına uçan otomobildeki Mehmet ve (55) Kadın Yıldız (53) çifti ile oğulları Hakan Yıldız (26) hayatını kaybetti, kızları Melike Yıldız (23) ise ağır yaralandı. Yıldız ailesinin İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için yola çıktıkları, köylerine 3 kilometre kala kaza yaptıkları belirtildi.

YOL KENARINDAKİ SU KANALINA UÇTU

Kaza saat 06.30 sıralarında, merkeze bağlı Arıt köyü yolunda meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan yola çıkan Yıldız ailesi, gittikleri Yukarışeyhler köyüne 3 kilometre mesafede kaza yaptı. Hakan Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada sürücü Hakan Yıldız, babası Mehmet Yıldız ve annesi Kadın Yıldız hayatını kaybetti, kardeşi Melike Yıldız ise ağır yaralandı.

GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINDA

Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melike Yıldız, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız çifti ile oğullarının cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.