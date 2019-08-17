Bartın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
30 dakika önce
Bartın'da araçtan indiği sırada, bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:59 Kaynak: AA
'da araçtan indiği sırada, bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.K'nin kullandığı 06 FD 9591 plakalı otomobil, Ulus
ilçesine bağlı Bahçecik
köyü mevkisinde başka bir otomobilden inen Hatice Çakıcı'ya (48) çarptı.
Ulus Devlet Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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