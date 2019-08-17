Son Dakika Haberleri: Bartın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

30 dakika önce

Bartın'da araçtan indiği sırada, bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bartın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Bartın'da araçtan indiği sırada, bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.K'nin kullandığı 06 FD 9591 plakalı otomobil, Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyü mevkisinde başka bir otomobilden inen Hatice Çakıcı'ya (48) çarptı.
Ulus Devlet Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Bartın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evine gelen tartıştığı kadın tarafından öldürüldü
Kağıthane'de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü Kadın girişimci "yapamazsın" diyenlere inat çiftlik kurdu Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 20:30:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]