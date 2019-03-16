Son Dakika Haberleri: Bartın'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Bartın'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

15 dakika önce

BARTIN'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatma Taflan (36) yaşamını yitirdi.

Bartın'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
BARTIN'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatma Taflan (36) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Bartın-Amasra Yolu Karaçay mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Y.'nin kullandığı 34 RR 6558 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Taflan (36) çarptı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Taflan, ambulansla götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan sürücü Mustafa Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:45 Kaynak: DHA

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