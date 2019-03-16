Bartın'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Bartın'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Bartın'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Bartın-Amasra yolu Karaçay Mahallesi mevkisinde, Mustafa Y'nin kullandığı 34 RR 6558 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Taflan'a (36) çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir öğrenci pansiyonunda çalıştığı öğrenilen Taflan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Mustafa Y. ise gözaltına alındı.

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