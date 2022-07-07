Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

07.07.2022 20:04
Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen yaşamını yitirdi.

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen yaşamını yitirdi.

Bartın- Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde K.Ö. (60) idaresindeki 34 DRL 36 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan emekli öğretmen Mehmet Acıbal'ın (70) kullandığı 74 AAC 302 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acıbal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü K.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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